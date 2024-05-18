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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Ордабасы
Актобе - Ордабасы: обзор матча 18 мая 2024
Актобе
18.05.2024, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ордабасы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Ордабасы
Замена
Б. Каиров
️️️️
Д. Бессмертный
87'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Х. Севальос
82'
80'
Замена
Л. Квек
️️️️
А. Тагыберген
Желтая карточка
А. Кенесов
79'
Замена
И. Умаев
️️️️
М. Самородов
76'
69'
Желтая карточка
Б. Исламхан
Замена
А. Кенесов
️️️️
Б. Байтана
46'
40'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
В. Садовский
23'
Замена
С. Турсынбай
️️️️
Т. Эрланов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Леонель Струмия
ОП
21
Хосе Севальос
АП
7
Бауыржан Байтана
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Ордабасы
3
Златан Шехович
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
4-1-3-2
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
44
Барач
15
Кики
6
Касым
5
Струмия
21
Севальос
7
Байтана
3
Бессмертный
77
Ромеро
20
Самородов
3-2-2-1-2
1
Шайзада
2
Малый
23
Эрланов
32
Пластун
93
Режиналдо
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
8
Макаренко
9
Исламхан
90
Садовский
41
Беседин
3
Бессмертный
5
Каиров
5
Каиров
3
Бессмертный
21
Севальос
20
Оразов
20
Оразов
21
Севальос
7
Байтана
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Байтана
20
Самородов
10
Умаев
10
Умаев
20
Самородов
23
Эрланов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
23
Эрланов
8
Тагыберген
40
Квек
40
Квек
8
Тагыберген
90
Садовский
98
Дарбо
98
Дарбо
90
Садовский
Остались в запасе
Актобе
Ордабасы
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
3
Златан Шехович
ЛЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
Остались в запасе
3
Златан Шехович
ЛЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Актобе - Ордабасы
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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