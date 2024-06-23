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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Ордабасы
Женис - Ордабасы: обзор матча 23 июня 2024
Женис
23.06.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Ордабасы
16'
М. Беланчич
45+1'
Д. Дарбо
45+2'
Режиналдо
81'
Е. Тунгышбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Ордабасы
85'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
З. Шехович
85'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
Е. Макаренко
81'
ГОЛ! 1:3!
Е. Тунгышбаев
Замена
Г. Кенжебек
️️️️
С. Совет
76'
76'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Д. Дарбо
Замена
А. Манай
️️️️
А. Черединов
67'
Желтая карточка
В. Прокопенко
66'
64'
Замена
А. Абикен
️️️️
В. Садовский
Замена
И. Зульфиу
️️️️
Д. Гречихо
56'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Режиналдо
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Дарбо
22'
Желтая карточка
Б. Исламхан
Желтая карточка
А. Черединов
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Беланчич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
5
Марин Беланчич
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Ордабасы
3
Златан Шехович
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Женис
35
Никита Калмыков
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
9
Арб Манай
ЦФ
Ордабасы
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
4-2-2
1
Анарбеков
12
Совет
5
Беланчич
5
Тевзадзе
25
Ром
19
Гречихо
5
Волков
19
Прокопенко
11
Черединов
3-3-1-1-2
23
Эрланов
2
Малый
32
Пластун
93
Режиналдо
40
Квек
3
Шехович
8
Макаренко
9
Исламхан
98
Дарбо
90
Садовский
12
Совет
23
Кенжебек
23
Кенжебек
12
Совет
19
Гречихо
23
Зульфиу
23
Зульфиу
19
Гречихо
11
Черединов
9
Манай
9
Манай
11
Черединов
90
Садовский
96
Абикен
96
Абикен
90
Садовский
8
Макаренко
8
Тагыберген
8
Тагыберген
8
Макаренко
3
Шехович
17
Умаров
17
Умаров
3
Шехович
98
Дарбо
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
98
Дарбо
Остались в запасе
Женис
Ордабасы
35
Никита Калмыков
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
35
Никита Калмыков
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
Остались в запасе
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Женис - Ордабасы
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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