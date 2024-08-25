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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Актобе
Ордабасы - Актобе: обзор матча 25 августа 2024
Ордабасы
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
72'
Ш. Умаров
14'
Х. Севальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Актобе
88'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
А. Танжариков
88'
Замена
И. Умаев
️️️️
Х. Севальос
Замена
Л. Квек
️️️️
Б. Исламхан
83'
82'
Желтая карточка
А. Касым
77'
Желтая карточка
Л. Струмия
Замена
З. Шехович
️️️️
Г. Суюмбаев
77'
Замена
М. Федин
️️️️
Ш. Умаров
77'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Умаров
72'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Беседин
67'
Желтая карточка
С. Астанов
63'
62'
Желтая карточка
Г. Кики
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
28'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Севальос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
21
Хосе Севальос
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-3-3-1
1
Игнатович
5
Суюмбаев
23
Эрланов
32
Пластун
96
Абикен
8
Тагыберген
22
Астанов
17
Умаров
9
Исламхан
10
Яхшибоев
41
Беседин
4-1-1-3-2
30
Шацкий
31
Танжариков
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Струмия
4
Уче
12
Думбуя
21
Севальос
18
Жан
77
Ромеро
80
Кенесов
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
17
Умаров
11
Федин
11
Федин
17
Умаров
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
31
Танжариков
3
Бессмертный
3
Бессмертный
31
Танжариков
21
Севальос
10
Умаев
10
Умаев
21
Севальос
Остались в запасе
Ордабасы
Актобе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ордабасы - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
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