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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Астана
Ордабасы - Астана: обзор матча 22 сентября 2024
Ордабасы
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
2 : 4
Завершен
Астана
24'
Я. Вороговский
45+2'
Ч. Жоффри
59'
Ч. Жоффри
74'
Н. Грипши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Астана
Желтая карточка
Е. Тунгышбаев
90'
+4
90'
+2
Замена
Э. Астанов
️️️️
У. Камара
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
89'
87'
Замена
И. Куат
️️️️
Н. Грипши
87'
Замена
М. Быстров
️️️️
К. Бартолец
85'
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
78'
Желтая карточка
Н. Грипши
Замена
М. Федин
️️️️
С. Астанов
77'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Н. Грипши
Желтая карточка
С. Игнатович
73'
Замена
Г. Суюмбаев
️️️️
Л. Квек
69'
Замена
Режиналдо
️️️️
З. Шехович
69'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
Ш. Умаров
60'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
В. Садовский
60'
59'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Жоффри
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ч. Жоффри
Желтая карточка
Ш. Умаров
33'
24'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вороговский
14'
Желтая карточка
А. Аманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Игнатович
3
Шехович
24
Товар
32
Пластун
40
Квек
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
10
Яхшибоев
17
Умаров
90
Садовский
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
11
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
40
Квек
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
40
Квек
3
Шехович
93
Режиналдо
93
Режиналдо
3
Шехович
17
Умаров
9
Исламхан
9
Исламхан
17
Умаров
22
Астанов
11
Федин
11
Федин
22
Астанов
90
Садовский
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
90
Садовский
2
Бартолец
4
Быстров
4
Быстров
2
Бартолец
11
Грипши
5
Куат
5
Куат
11
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Ордабасы
Астана
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Кирилл Кекер
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Ордабасы - Астана
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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