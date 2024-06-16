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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Ордабасы
Астана - Ордабасы: обзор матча 16 июня 2024
Астана
16.06.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ордабасы
77'
Е. Тунгышбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Ордабасы
90'
+2
Желтая карточка
А. Абикен
87'
Желтая карточка
Е. Тунгышбаев
83'
Замена
А. Абикен
️️️️
А. Тагыберген
77'
ГОЛ! 0:1!
Е. Тунгышбаев
Замена
Б. Осеи
️️️️
А. Бейсебеков
71'
Замена
Р. Каримов
️️️️
У. Камара
71'
Замена
М. Эбонг
️️️️
И. Куат
71'
70'
Желтая карточка
З. Шехович
70'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Б. Исламхан
70'
Замена
С. Турсынбай
️️️️
Т. Эрланов
62'
Замена
В. Садовский
️️️️
Ш. Умаров
62'
Замена
З. Шехович
️️️️
Г. Суюмбаев
Замена
Э. Астанов
️️️️
Ф. Урега
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
28
Усман Камара
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ордабасы
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
24
Барнс Осеи
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Ордабасы
3
Златан Шехович
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
3-3-3-1
16
Заруцкий
22
Марочкин
5
Казуколовас
15
Бейсебеков
55
Аманович
5
Куат
4
Быстров
70
Урега
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
4-3-2-1
32
Пластун
2
Малый
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Макаренко
8
Тагыберген
17
Умаров
9
Исламхан
41
Беседин
15
Бейсебеков
24
Осеи
24
Осеи
15
Бейсебеков
5
Куат
7
Эбонг
7
Эбонг
5
Куат
70
Урега
10
Астанов
10
Астанов
70
Урега
28
Камара
81
Каримов
81
Каримов
28
Камара
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
23
Эрланов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
23
Эрланов
8
Тагыберген
96
Абикен
96
Абикен
8
Тагыберген
9
Исламхан
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
90
Садовский
90
Садовский
17
Умаров
Остались в запасе
Астана
Ордабасы
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Астана - Ордабасы
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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