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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Ордабасы
Жетысу - Ордабасы: обзор матча 28 июля 2024
Жетысу
28.07.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ордабасы
83'
А. Жумабек
31'
С. Турсынбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Ордабасы
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
А. Балтабеков
90'
+4
85'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
З. Шехович
85'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Абикен
ГОЛ! 1:1!
А. Жумабек
83'
Желтая карточка
S. Taipi
76'
74'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Беседин
Замена
А. Жумабек
️️️️
Р. Болов
74'
Желтая карточка
В. Брага
67'
Желтая карточка
Г. Чадунели
62'
61'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
Б. Исламхан
61'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Д. Дарбо
Замена
А. Шрамченко
️️️️
Д. Караман
46'
Замена
Н. Даиров
️️️️
К. Кучинский
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Турсынбай
13'
Желтая карточка
К. Товар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
27
S. Taipi
ЦП
18
Динмухамед Караман
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
80
Elivelton
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-2-3-1-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
55
3
Чарльстон
23
Балтабеков
19
Кучинский
47
Усенов
16
Брага
27
18
Караман
88
Болов
3-3-1-1-2
1
Шайзада
13
Турсынбай
24
Товар
2
Малый
93
Режиналдо
40
Квек
3
Шехович
96
Абикен
9
Исламхан
41
Беседин
98
Дарбо
19
Кучинский
3
Даиров
3
Даиров
19
Кучинский
23
Балтабеков
2
Ткаченко
2
Ткаченко
23
Балтабеков
18
Караман
8
Шрамченко
8
Шрамченко
18
Караман
88
Болов
9
Жумабек
9
Жумабек
88
Болов
3
Шехович
8
Макаренко
8
Макаренко
3
Шехович
9
Исламхан
8
Тагыберген
8
Тагыберген
9
Исламхан
41
Беседин
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
41
Беседин
98
Дарбо
17
Умаров
17
Умаров
98
Дарбо
96
Абикен
90
Садовский
90
Садовский
96
Абикен
Остались в запасе
Жетысу
Ордабасы
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
80
Elivelton
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Сергей Игнатович
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
80
Elivelton
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Жетысу - Ордабасы
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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