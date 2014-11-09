Александр Чурилов - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Чурилов
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|189
|Вес
|83
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Чурилов
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|4
|-6
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|01.11.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|76'
|19.10.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)