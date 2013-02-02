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Андре Сантос - статистика

Завершил карьеру
8 марта 1983 (43)
#11 | Защитник
180 см | 75 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Арсенал
1 : 0
02.02.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 2
30.01.2013
Ливерпуль
37' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Арсенал
5 : 1
23.01.2013
Вест Хэм
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
2 : 1
20.01.2013
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
0 : 2
13.01.2013
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Арсенал
5 : 2
17.11.2012
Тоттенхэм
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Арсенал
3 : 3
10.11.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
03.11.2012
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
1 : 0
27.10.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Норвич Сити
1 : 0
20.10.2012
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 3
06.10.2012
Арсенал
56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
1 : 2
29.09.2012
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 1
23.09.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Арсенал
6 : 1
15.09.2012
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.09.2012
Арсенал
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
0 : 0
26.08.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Арсенал
0 : 0
18.08.2012
Сандерленд
Был в запасе
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