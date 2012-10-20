Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андре Сантос - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Андре
    Фамилия Сантос
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 марта 1983 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.02.2013 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    30.01.2013 37' -90' Арсенал (Лондон) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    23.01.2013 70' -90' Арсенал (Лондон) 5:1 Вест Хэм (Лондон)
    20.01.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Арсенал (Лондон)
    13.01.2013 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    17.11.2012 81' -90' Арсенал (Лондон) 5:2 Тоттенхэм (Лондон)
    10.11.2012 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:3 Фулхэм (Лондон)
    03.11.2012 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Арсенал (Лондон)
    27.10.2012 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.10.2012 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:0 Арсенал (Лондон)
    06.10.2012 56' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:3 Арсенал (Лондон)
    29.09.2012 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    23.09.2012 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Арсенал (Лондон)
    15.09.2012 Был в запасе Арсенал (Лондон) 6:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    02.09.2012 82' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:2 Арсенал (Лондон)
    26.08.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Арсенал (Лондон)
    18.08.2012 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:0 Сандерленд (Сандерленд)
    • Читайте нас: 
    11