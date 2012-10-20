Андре Сантос - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.01.2013
|37' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|23.01.2013
|70' -90'
|Арсенал (Лондон)
|5:1
|Вест Хэм (Лондон)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|17.11.2012
|81' -90'
|Арсенал (Лондон)
|5:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:3
|Фулхэм (Лондон)
|03.11.2012
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|27.10.2012
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.10.2012
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2012
|56' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|29.09.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|23.09.2012
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|15.09.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|6:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|02.09.2012
|82' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Арсенал (Лондон)
|18.08.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Сандерленд (Сандерленд)