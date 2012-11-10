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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 10 ноября 2012
Арсенал
10.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Фулхэм
11'
О. Жиру
23'
Л. Подольски
69'
О. Жиру
29'
Д. Бербатов
40'
А. Качаниклич
67'
Д. Бербатов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фулхэм
Пенальти не реализован!
М. Артета
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
К. Бэйрд
85'
Замена
Д. Дафф
️️️️
А. Дежага
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
85'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Л. Подольски
77'
ГОЛ! 3:3!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Бербатов
Желтая карточка
А. Рэмзи
60'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
56'
42'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
40'
ГОЛ! 2:2!
А. Качаниклич
Пас отдал
Д. Бербатов
29'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
Б. Руис
24'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Артета
23'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ЛП
8
Санти Касорла
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
8
Микель Артета
ПП
10
Лукас Подольски
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ОП
27
Саша Ритер
ОП
21
Ашкан Дежага
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-2-2-2
1
Манноне
4
Вермален
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Касорла
13
Коклен
32
Уолкотт
8
Артета
9
Жиру
10
Подольски
4-2-2-2
32
Шварцер
3
Хьюз
22
Бэйрд
4
Хангеланд
6
Риисе
14
Сидуэлл
27
Ритер
21
Дежага
15
Ричардсон
10
Бербатов
22
Руис
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
15
Ричардсон
20
Качаниклич
20
Качаниклич
15
Ричардсон
21
Дежага
16
Дафф
16
Дафф
21
Дежага
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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