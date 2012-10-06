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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 06 октября 2012
Вест Хэм
06.10.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
20'
М. Диаме
41'
О. Жиру
77'
Т. Уолкотт
83'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Желтая карточка
М. Тэйлор
86'
85'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Л. Подольски
83'
ГОЛ! 1:3!
С. Касорла
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
К. Коул
️️️️
М. Диаме
82'
78'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
77'
ГОЛ! 1:2!
Т. Уолкотт
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Г. Демель
73'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Р. Важ Те
63'
Травма
Р. Важ Те
62'
61'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Жервиньо
56'
Замена
А. Сантос
️️️️
К. Гиббс
45'
+1
Желтая карточка
Жервиньо
41'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
У. Рид
36'
Желтая карточка
М. Диаме
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Диаме
Пас отдал
Д. МакКартни
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Марк Нобл
ОП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-2-1-2-1
22
Яскилайнен
3
МакКартни
23
Рид
39
Коллинс
55
Демель
17
Диаме
16
Нобл
4
Нолан
16
Джарвис
12
Важ Те
9
Кэрролл
4-1-2-2-1
1
Манноне
6
Дженкинсон
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Подольски
27
Жервиньо
9
Жиру
55
Демель
5
Томкинс
5
Томкинс
55
Демель
12
Важ Те
31
Тэйлор
31
Тэйлор
12
Важ Те
17
Диаме
24
Коул
24
Коул
17
Диаме
3
Гиббс
11
Сантос
11
Сантос
3
Гиббс
10
Подольски
6
Косиельни
6
Косиельни
10
Подольски
27
Жервиньо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Жервиньо
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
30
Стефен Хендерсон
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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01.11.2026
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Флитвуд
1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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