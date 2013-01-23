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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 23 января 2013
Арсенал
23.01.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Вест Хэм
21'
Л. Подольски
48'
О. Жиру
53'
С. Касорла
54'
Т. Уолкотт
56'
О. Жиру
17'
Д. Коллисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
О. Жиру
72'
71'
Замена
М. Диаме
️️️️
Р. Важ Те
Замена
А. Сантос
️️️️
Л. Подольски
70'
62'
Замена
Д. Поттс
️️️️
Д. Коллисон
61'
Замена
А. Диарра
️️️️
У. Рид
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Т. Вермален
58'
ГОЛ! 5:1!
О. Жиру
Пас отдал
Л. Подольски
56'
ГОЛ! 4:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Л. Подольски
54'
ГОЛ! 3:1!
С. Касорла
Пас отдал
Л. Подольски
53'
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
48'
Травма
Т. Вермален
43'
42'
Желтая карточка
Р. Важ Те
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
Д. Уилшир
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Рикардо Важ Те
ЛП
16
Марк Нобл
ОП
31
Мэттью Тэйлор
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Джо Коул
АП
4-5-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
4
Вермален
3
Санья
10
Подольски
8
Касорла
10
Уилшир
21
Рэмзи
32
Уолкотт
9
Жиру
4-1-4-1
22
Яскилайнен
55
Демель
23
Рид
5
Томкинс
17
О'Брайен
16
Нобл
10
Коллисон
31
Тэйлор
4
Нолан
12
Важ Те
24
Коул
10
Подольски
11
Сантос
11
Сантос
10
Подольски
4
Вермален
6
Косиельни
6
Косиельни
4
Вермален
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
10
Коллисон
15
Поттс
15
Поттс
10
Коллисон
23
Рид
12
Диарра
12
Диарра
23
Рид
12
Важ Те
17
Диаме
17
Диаме
12
Важ Те
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
30
Стефен Хендерсон
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:40 (прямая)
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