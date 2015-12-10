Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хедвигес Мадуро
Статистика
Хедвигес Мадуро - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1985 (41), Алмере
#23 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Нидерланды | Нидерландские Антилы
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Олимпиада 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гронинген
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Гронинген
0 : 0
10.12.2015
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Марсель
2 : 1
26.11.2015
Гронинген
1' - 90'
50'
Лига Европы, 4 тур
Гронинген
0 : 1
05.11.2015
Слован
1' - 78'
Лига Европы, 3 тур
Слован
1 : 1
22.10.2015
Гронинген
1' - 78'
Лига Европы, 2 тур
Брага
1 : 0
01.10.2015
Гронинген
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Гронинген
0 : 3
17.09.2015
Марсель
1' - 90'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Фото
Ташуев остался без работы
10:17
8
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+