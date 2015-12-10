Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хедвигес Мадуро - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1985 (41), Алмере
#23 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Нидерланды | Нидерландские Антилы
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гронинген
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Гронинген
0 : 0
10.12.2015
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Марсель
2 : 1
26.11.2015
Гронинген
1' - 90'
50'
Лига Европы, 4 тур
Гронинген
0 : 1
05.11.2015
Слован
1' - 78'
Лига Европы, 3 тур
Слован
1 : 1
22.10.2015
Гронинген
1' - 78'
Лига Европы, 2 тур
Брага
1 : 0
01.10.2015
Гронинген
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Гронинген
0 : 3
17.09.2015
Марсель
1' - 90'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
8
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+