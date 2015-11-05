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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гронинген - Слован
Гронинген - Слован: обзор матча 05 ноября 2015
Гронинген
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Слован
81'
С. Падт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Слован
90'
Замена
М. Кербр
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
Ж. Бакуна
87'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
С. Тибблинг
83'
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Падт
Замена
Й. Дрост
️️️️
Х. Мадуро
78'
74'
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. Бакош
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Хусен
67'
61'
Замена
Я. Сикора
️️️️
Л. Бартошак
40'
Желтая карточка
Й. Шурал
Желтая карточка
Д. Хусен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
3
Каспер Ларсен
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Слован
10
Зденек Фолпрехт
ВР
40
Томаш Коубек
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
23
Марек Бакош
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
49
Ян Сикора
ЛВ
15
Ян Мудра
ЦП
24
Даниэль Бартль
ЦП
21
Милан Кербр
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-2-2-3
22
Падт
2
Каппельхоф
6
Реийнен
23
Мадуро
18
Барнет
3
Ларсен
11
Тибблинг
11
Русняк
7
Антониа
9
Хусен
30
Линссен
4-2-1-2
10
Фолпрехт
34
Цоуфал
22
Бартошак
4
Швейдик
29
Покорны
9
Шала
8
Павелка
22
Ефремов
32
Шурал
23
Бакош
11
Тибблинг
33
Хатебур
33
Хатебур
11
Тибблинг
9
Хусен
7
Бакуна
7
Бакуна
9
Хусен
23
Мадуро
17
Дрост
17
Дрост
23
Мадуро
22
Бартошак
49
Сикора
49
Сикора
22
Бартошак
22
Ефремов
21
Кербр
21
Кербр
22
Ефремов
23
Бакош
7
Рабушич
7
Рабушич
23
Бакош
Остались в запасе
Гронинген
Слован
26
Петер ван дер Влаг
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
15
Ян Мудра
ЦП
24
Даниэль Бартль
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
5
Исаак Сакей
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
9
Дино Исламович
ЦФ
Остались в запасе
15
Ян Мудра
ЦП
24
Даниэль Бартль
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
5
Исаак Сакей
ЦП
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Гронинген - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Евроборг
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