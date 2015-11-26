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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Гронинген
Марсель - Гронинген: обзор матча 26 ноября 2015
Марсель
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
28'
Д. Н'Куду
88'
М. Батшуайи
50'
Х. Мадуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Гронинген
90'
Желтая карточка
Х. Хатебур
ГОЛ! 2:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Н'Куду
88'
Замена
А. Баррада
️️️️
Роланду
87'
84'
Замена
Й. Дрост
️️️️
Я. Антониа
71'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Б. Линссен
Замена
Л. Силва
️️️️
М. Исла
65'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
Л. Окампос
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мадуро
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Каспер Ларсен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
46
Гейс Яспер
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
6
Роланду
21
Джа-Джедже
23
Менди
22
Исла
14
Н'Куду
19
Диарра
7
Окампос
5
Кабелла
44
Батшуайи
3-2-1-3
22
Падт
33
Хатебур
28
Тамата
6
Реийнен
23
Мадуро
2
Каппельхоф
11
Русняк
7
Антониа
30
Линссен
9
Хусен
22
Исла
16
Силва
16
Силва
22
Исла
6
Роланду
10
Баррада
10
Баррада
6
Роланду
7
Окампос
7
Алессандрини
7
Алессандрини
7
Окампос
30
Линссен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
30
Линссен
7
Антониа
17
Дрост
17
Дрост
7
Антониа
Остались в запасе
Марсель
Гронинген
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
46
Гейс Яспер
ЦФ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
46
Гейс Яспер
ЦФ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Статистика матча Марсель - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Велодром
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