Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гронинген - Марсель
Гронинген - Марсель: обзор матча 17 сентября 2015
Гронинген
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
25'
Д. Н'Куду
39'
Л. Окампос
61'
Р. Алессандрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Марсель
Желтая карточка
С. Тибблинг
90'
82'
Замена
Роланду
️️️️
Л. Силва
75'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Алессандрини
Замена
Й. Дрост
️️️️
А. Русняк
70'
66'
Замена
П. Де Челье
️️️️
Б. Менди
Замена
М. Махи
️️️️
Д. Хусен
66'
61'
ГОЛ! 0:3!
Р. Алессандрини
Пас отдал
Б. Менди
Желтая карточка
М. де Лиув
56'
51'
Желтая карточка
Л. Окампос
39'
ГОЛ! 0:2!
Л. Окампос
Пас отдал
Ф. Ангисса
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
23'
Желтая карточка
Б. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
8
Майкл де Лиув
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Том Хиариеж
ОП
10
Мимун Махи
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-2-3
22
Падт
28
Тамата
33
Хатебур
21
Линдгрен
23
Мадуро
2
Каппельхоф
11
Русняк
11
Тибблинг
8
де Лиув
9
Хусен
30
Линссен
4-1-4-1
30
Манданда
22
Исла
33
Спаранья
4
Рекик
23
Менди
16
Силва
14
Н'Куду
15
Ромао
7
Алессандрини
99
Ангисса
7
Окампос
9
Хусен
10
Махи
10
Махи
9
Хусен
11
Русняк
17
Дрост
17
Дрост
11
Русняк
23
Менди
29
Де Челье
29
Де Челье
23
Менди
16
Силва
6
Роланду
6
Роланду
16
Силва
7
Алессандрини
70
Сарр
70
Сарр
7
Алессандрини
Остались в запасе
Гронинген
Марсель
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Том Хиариеж
ОП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Том Хиариеж
ОП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Гронинген - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Евроборг
Новости команд
Все
Гронинген
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+