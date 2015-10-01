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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Гронинген
Брага - Гронинген: обзор матча 01 октября 2015
Брага
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
5'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Гронинген
83'
Замена
Д. Хусен
️️️️
М. де Лиув
Замена
П. Сантуш
️️️️
Джаван
83'
82'
Замена
Я. Антониа
️️️️
М. Махи
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Р. Фонте
71'
51'
Желтая карточка
Б. Линссен
Замена
Мауро
️️️️
Аргус
40'
32'
Замена
К. Ларсен
️️️️
А. Русняк
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
Рафа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Алан
ПП
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
8
Майкл де Лиув
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Брага
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Филипе Аугусто
ОП
63
Мауро
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Крислан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
3
Каспер Ларсен
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
4-1-2-3
1
Матеус
87
Гойано
30
Боли
16
Джаван
32
Аргус
17
Вукчевич
22
Карлос
30
Алан
27
Рафа
19
Хассан
17
Фонте
3-2-3-2
22
Падт
33
Хатебур
2
Каппельхоф
28
Тамата
23
Мадуро
6
Реийнен
11
Русняк
10
Махи
11
Тибблинг
8
де Лиув
30
Линссен
16
Джаван
7
Сантуш
7
Сантуш
16
Джаван
32
Аргус
63
Мауро
63
Мауро
32
Аргус
17
Фонте
9
Эдуарду
9
Эдуарду
17
Фонте
11
Русняк
3
Ларсен
3
Ларсен
11
Русняк
8
де Лиув
9
Хусен
9
Хусен
8
де Лиув
10
Махи
7
Антониа
7
Антониа
10
Махи
Остались в запасе
Брага
Гронинген
6
Филипе Аугусто
ОП
9
Крислан
ЦФ
33
Станислав Крицюк
ВР
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
9
Крислан
ЦФ
33
Станислав Крицюк
ВР
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Статистика матча Брага - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Брага Мунисипаль
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