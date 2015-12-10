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Лига Европы 2026/2027
Гронинген - Брага
Гронинген - Брага: обзор матча 10 декабря 2015
Гронинген
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
0 : 0
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Брага
90'
Замена
Р. Фонте
️️️️
В. Эдуарду
80'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Алан
Замена
М. де Лиув
️️️️
Д. Хусен
74'
Замена
Я. Антониа
️️️️
Б. Линссен
74'
71'
Желтая карточка
Л. Карлос
65'
Замена
Крислан
️️️️
А. Хассан
58'
Желтая карточка
М. Гойано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Каспер Ларсен
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Алан
ПП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Брага
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Филипе Аугусто
ОП
63
Мауро
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Крислан
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
3-2-2-2
22
Падт
28
Тамата
6
Реийнен
23
Мадуро
33
Хатебур
2
Каппельхоф
11
Тибблинг
11
Русняк
9
Хусен
30
Линссен
4-1-2-3
1
Матеус
30
Боли
25
Пинту
2
Байано
87
Гойано
17
Вукчевич
30
Алан
22
Карлос
27
Рафа
9
Эдуарду
19
Хассан
9
Хусен
8
де Лиув
8
де Лиув
9
Хусен
30
Линссен
7
Антониа
7
Антониа
30
Линссен
30
Алан
7
Сантуш
7
Сантуш
30
Алан
19
Хассан
9
Крислан
9
Крислан
19
Хассан
9
Эдуарду
17
Фонте
17
Фонте
9
Эдуарду
Остались в запасе
Гронинген
Брага
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Станислав Крицюк
ВР
63
Мауро
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Станислав Крицюк
ВР
63
Мауро
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Гронинген - Брага
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Евроборг
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