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    Валентин Егунов - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Валентин
    Отчество Владимирович
    Фамилия Егунов
    Команда Новокузнецк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 апреля 1976 (46 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург-Кузбасс 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2013 84' -90' Уфа (Уфа) 2:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    06.05.2013 73' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 2:5 Балтика (Калининград)
    30.04.2013 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    23.04.2013 90' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    16.04.2013 Был в запасе Томь (Томск) 2:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    05.11.2012 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Енисей (Красноярск)
    15.10.2012 62' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:1 Уфа (Уфа)
    08.10.2012 61' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    01.10.2012 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:0 Химки (Химки)
    17.09.2012 85' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 2:3 Томь (Томск)
    10.09.2012 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    06.09.2012 83' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Салют (Белгород)
    22.08.2012 83' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:3 Торпедо (Москва)
    17.08.2012 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    13.08.2012 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.08.2012 78' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:0 Сочи (Сочи)
    82'
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