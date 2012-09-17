Валентин Егунов - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Егунов
|Команда
|Новокузнецк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1976 (46 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Егунов
|Команда
|Новокузнецк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1976 (46 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург-Кузбасс
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2013
|84' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|06.05.2013
|73' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:5
|Балтика (Калининград)
|30.04.2013
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|23.04.2013
|90' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|16.04.2013
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|05.11.2012
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|15.10.2012
|62' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|08.10.2012
|61' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|01.10.2012
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Химки (Химки)
|17.09.2012
|85' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:3
|Томь (Томск)
|10.09.2012
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|06.09.2012
|83' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Салют (Белгород)
|22.08.2012
|83' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|17.08.2012
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|13.08.2012
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.08.2012
|78' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|82'