Сергей Квасов - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Квасов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Квасов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|18
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|26.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|20.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|14.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|68'
|08.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|69'
|27.09.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|90' 65'
|15.09.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|28'
|21.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)