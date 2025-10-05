Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Юссуфа Мбоджи
Статистика
Юссуфа Мбоджи - статистика
Славия
9 января 2004 (21)
#12 | Защитник
190 см
Сенегал
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Спарта
1 : 1
05.10.2025
Славия
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Интер
3 : 0
30.09.2025
Славия
49' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Славия
2 : 0
26.09.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
1 : 1
21.09.2025
Славия
1' - 60'
Лига чемпионов, 1 тур
Славия
2 : 2
17.09.2025
Буде-Глимт
1' - 77'
23, 74'
70'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
90' - 90'
Главные новости
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
1
Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА
16:41
2
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
16:16
4
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
4
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
3
Видео
«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
1
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
6
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
14:50
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: