Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Аталанта - Славия
Аталанта - Славия: обзор матча 22 октября 2025
Аталанта
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 0
Завершен
Славия
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Славия
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Эрик Прекоп
Желтая карточка
Берат Джимсити
90'
+4
Замена
Лазар Самарджич
️️️️➡️️
Шарль Де Кетеларе
90'
90'
+4'
88'
Замена
Юссуфа Саньянг
️️️️➡️️
Томаш Влчек
88'
Замена
Эрик Прекоп
️️️️➡️️
Василь Кусей
87'
Желтая карточка
Ян Боржил
(фол)
Замена
Раоуль Белланова
️️️️➡️️
Давиде Дзаппакоста
74'
68'
Замена
Степан Шалоупек
️️️️➡️️
Давид Мозес
67'
Травма
Давид Мозес
Замена
Джанлука Скамакка
️️️️➡️️
Никола Крстович
62'
Замена
Камалдин Сулемана
️️️️➡️️
Адемола Лукман
62'
61'
Замена
Михал Садилек
️️️️➡️️
Юссуфа Мбоджи
60'
Травма
Юссуфа Мбоджи
Желтая карточка
Мартен де Рон
(фол)
51'
Замена
Никола Залевски
️️️️➡️️
Лоренцо Бернаскони
46'
45'
+5'
Желтая карточка
Лоренцо Бернаскони
(фол)
35'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
16
Давид Мозес
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
15
Марио Пашалич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Славия
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
45
Martin Kovar
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
18
Михал Садилек
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
3
Коссуну
19
Джимсити
4
Хин
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
22
Лукман
90
Крстович
4-3-2-1
35
Маркович
18
Боржил
4
Зима
27
Влчек
12
Мбоджи
16
Мозес
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
9
Кусей
25
Хоры
47
Бернаскони
59
Залевски
59
Залевски
47
Бернаскони
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
22
Лукман
22
Сулемана
22
Сулемана
22
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
16
Мозес
6
Шалоупек
6
Шалоупек
16
Мозес
12
Мбоджи
18
Садилек
18
Садилек
12
Мбоджи
27
Влчек
11
Саньянг
11
Саньянг
27
Влчек
9
Кусей
33
Прекоп
33
Прекоп
9
Кусей
Остались в запасе
Аталанта
Славия
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
45
Martin Kovar
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
40
Adam Rezek
ВР
36
Индржих Станек
ВР
45
Martin Kovar
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
21
Simon Sloncik
ЦП
16
Tomas Jelinek
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Аталанта - Славия
3
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
15
Офсайды
5
3
Количество передач
408
317
Сейвы
4
5
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.73
xGP (предотвращенные голы)
2.46
2.46
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Атлети Адзурри
Посещаемость:
22152
Новости команд
Все
Аталанта
Славия
67-летний Сарри нашел новый клуб
15 июня
2
Игрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
12 июня
Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»
10 июня
6
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
7 июня
1
«Манчестер Юнайтед» завершил оформление первого летнего трансфера
6 июня
67-летний Сарри нашел новый клуб
15 июня
2
Игрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
12 июня
Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»
10 июня
6
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
7 июня
1
«Манчестер Юнайтед» завершил оформление первого летнего трансфера
6 июня
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
«Пафос» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026
28 января
«Пафос» – «Славия»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.85
27 января
Полузащитник «Барселоны» выбыл на месяц из-за травмы
23 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аталанта
Славия
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
3 : 0
24.05.2026
Виктория
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
3 : 1
17.05.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Славия
5 : 1
13.05.2026
Яблонец
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 3
10.05.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
0 : 0
02.05.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
3 : 2
27.04.2026
Аталанта
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
3 : 0
24.05.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
3 : 1
17.05.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Славия
5 : 1
13.05.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Слован
1 : 2
02.05.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Славия
2 : 1
25.04.2026
Сигма
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: