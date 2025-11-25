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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Славия - Атлетик
Славия - Атлетик: обзор матча 25 ноября 2025
Славия
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Славия - Атлетик
Завершен
90'
+4'
85'
Желтая карточка
Айтор Паредес
79'
Замена
Унаи Гомес
️️️️➡️️
Горка Гурусета
79'
Замена
Иньиго Леке
️️️️➡️️
Хесус Аресо
Замена
Моймир Хытил
️️️️➡️️
Христос Зафейрис
79'
64'
Замена
Микель Хаурегисар
️️️️➡️️
Иньиго Руис де Галаррета
58'
Замена
Селтон Санчес
️️️️➡️️
Ойан Сансет
58'
Замена
Нико Уильямс
️️️️➡️️
Алекс Беренгер
Замена
Томаш Голеш
️️️️➡️️
Давид Дудера
55'
Замена
Ян Боржил
️️️️➡️️
Юссуфа Мбоджи
55'
Замена
Василь Кусей
️️️️➡️️
Юссуфа Саньянг
55'
45'
+3
Желтая карточка
Иньиго Руис де Галаррета
(фол)
45'
+3'
Желтая карточка
Томаш Хоры
(фол)
40'
19'
Желтая карточка
Горка Гурусета
Желтая карточка
Лукаш Провод
(фол)
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
36
Индржих Станек
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
16
Давид Мозес
ЦП
18
Михал Садилек
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
(К)
ЛВ
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Атлетик
23
Унаи Симон
(К)
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
9
Василь Кусей
ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
31
Asier Hierro
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
12
Мбоджи
4
Зима
6
Шалоупек
21
Дудера
16
Мозес
18
Садилек
20
Зафейрис
11
Саньянг
17
Провод
25
Хоры
4-3-2-1
23
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
19
Бойро
23
Наварро
30
Рего
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
12
Мбоджи
18
Боржил
18
Боржил
12
Мбоджи
21
Дудера
3
Голеш
3
Голеш
21
Дудера
11
Саньянг
9
Кусей
9
Кусей
11
Саньянг
20
Зафейрис
13
Хытил
13
Хытил
20
Зафейрис
12
Аресо
15
Леке
15
Леке
12
Аресо
8
Сансет
44
Санчес
44
Санчес
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
20
Гомес
20
Гомес
11
Гурусета
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Славия
Атлетик
35
Якуб Маркович
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
33
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
27
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
33
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Славия - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
21
22
Офсайды
5
0
Количество передач
318
291
Сейвы
4
3
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.15
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Фортуна Арена
Посещаемость:
19169
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