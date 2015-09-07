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    Андрей Чикунов - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Чикунов
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 174
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 3:1 Динамо Бр (Брянск)
    01.11.2015 66' -90' Витязь (Подольск) 2:1 Локомотив (Лиски)
    25.10.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 1:1 Калуга (Калуга)
    18.10.2015 Был в запасе Авангард (Курск) 1:2 Локомотив (Лиски)
    11.10.2015 1' -46' Локомотив (Лиски) 3:0 Зенит (Пенза)
    04.10.2015 57' -90' Тамбов (Тамбов) 2:2 Локомотив (Лиски)
    27.09.2015 1' -90' Локомотив (Лиски) 1:0 Торпедо (Москва)
    19.09.2015 46' -90' Рязань (Рязань) 2:0 Локомотив (Лиски)
    14.09.2015 1' -60' Локомотив (Лиски) 1:0 Орел (Орел)
    07.09.2015 1' -90' Энергомаш (Белгород) 0:0 Локомотив (Лиски)
    31.08.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Локомотив (Лиски)
    22.08.2015 1' -90' Локомотив (Лиски) 5:0 Арсенал-2 (Тула)
    17.08.2015 46' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Локомотив (Лиски)
    83'
    11.08.2015 62' -90' Локомотив (Лиски) 1:2 Витязь (Подольск)
    03.08.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 1:1 Локомотив (Лиски)
    28.07.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 0:0 Авангард (Курск)
    20.07.2015 1' -90' Чертаново (Москва) 1:1 Локомотив (Лиски)
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