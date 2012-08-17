|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2012
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|06.11.2012
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|08.10.2012
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.10.2012
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|21.09.2012
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|3:2
|Сочи (Сочи)
|10.09.2012
|40' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|62'
|06.09.2012
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Уфа (Уфа)
|28.08.2012
|46' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:2
|Сочи (Сочи)
|22.08.2012
|1' -81'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|17.08.2012
|1' -76'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|13.08.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Химки (Химки)
|06.08.2012
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|31.07.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|23.07.2012
|58' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|09.07.2012
|1' -16'
|Урал (Екатеринбург)
|4:0
|Сочи (Сочи)