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    Константин Титов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Константин
    Отчество Владимирович
    Фамилия Титов
    Команда Металлург Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург Л 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    17.11.2021 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:1 Металлург Л (Липецк)
    13.11.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    06.11.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Металлург Л (Липецк)
    31.10.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    23.10.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 3:2 Металлург Л (Липецк)
    03.10.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29.08.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 7:1 Металлург Л (Липецк)
    21.08.2021 46' -89' Металлург Л (Липецк) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    14.08.2021 1' -89' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Металлург Л (Липецк)
    59'
    08.08.2021 1' -89' Металлург Л (Липецк) 0:1 Ротор (Волгоград)
    31.07.2021 1' -94' Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Металлург Л (Липецк)
    25.07.2021 1' -89' Металлург Л (Липецк) 2:2 Акрон (Тольятти)
    17.07.2021 1' -90' Оренбург (Оренбург) 4:0 Металлург Л (Липецк)
    11.07.2021 1' -90' Металлург Л (Липецк) 3:2 Томь (Томск)
    72'
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