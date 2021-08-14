Константин Титов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Константин
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Титов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Константин
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Титов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|17.11.2021
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|13.11.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Металлург Л (Липецк)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.08.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|7:1
|Металлург Л (Липецк)
|21.08.2021
|46' -89'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|14.08.2021
|1' -89'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Металлург Л (Липецк)
|59'
|08.08.2021
|1' -89'
|Металлург Л (Липецк)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|31.07.2021
|1' -94'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Металлург Л (Липецк)
|25.07.2021
|1' -89'
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|17.07.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.07.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|3:2
|Томь (Томск)
|72'