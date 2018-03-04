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Иван Столбовой
Статистика
Иван Столбовой - статистика
Завершил карьеру
11 августа 1986 (40)
#24 | Нападающий
180 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
8
2
0
1
0
Луч
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
2 : 0
04.03.2018
Луч
1' - 42'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
0 : 2
25.11.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
18.11.2017
Ротор
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1 : 2
12.11.2017
Тюмень
1' - 54'
15'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
1 : 1
04.11.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
29.10.2017
Ротор
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
2 : 0
21.10.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
1 : 1
14.10.2017
Ротор
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 2
05.08.2017
Cибирь
1' - 31'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
30.07.2017
Ротор
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
1' - 83'
79'
10'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
3 : 1
22.07.2017
Ротор
Был в запасе
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