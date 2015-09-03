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    Михаил Ершов - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Александрович
    Фамилия Ершов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 октября 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 17 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    26.10.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    20.10.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    14.10.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    08.10.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Носта (Новотроицк)
    03.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    67'
    21.09.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    48'
    15.09.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 3:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    15'
    09.09.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    70'
    03.09.2015 1' -90' Динамо (Киров) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    28.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    21.08.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    16.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Челябинск (Челябинск)
    10.08.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    03.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Волга (Ульяновск)
    28.07.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    79'
    20.07.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
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