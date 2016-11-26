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Азамат Балкаров
Статистика
Азамат Балкаров - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1987 (39)
#7 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
26.11.2016
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
13.11.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-Нальчик
1 : 2
05.11.2016
Факел
83' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
22.10.2016
Cибирь
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
2 : 0
15.10.2016
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
08.10.2016
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
26.09.2016
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волгарь
2 : 1
28.08.2016
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
21.08.2016
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 1
17.08.2016
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.07.2016
Тюмень
46' - 68'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
23.07.2016
Сокол
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 0
16.07.2016
Спартак-Нальчик
78' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
11.07.2016
Кубань (ЛФЛ)
85' - 90'
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