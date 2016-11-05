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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Факел
Спартак-Нальчик - Факел: обзор матча 05 ноября 2016
Спартак-Нальчик
05.11.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 2
Завершен
Факел
78'
З. Макоев
45+2'
А. Трошечкин
58'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Факел
Желтая карточка
А. Балкаров
90'
+1
Желтая карточка
М. Гугуев
89'
83'
Замена
И. Дранников
️️️️
И. Лукьяновс
Замена
А. Балкаров
️️️️
Н. Дроздов
83'
ГОЛ! 1:2!
З. Макоев
78'
77'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Бирюков
Замена
Х. Ахриев
️️️️
С. Крамаренко
69'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
А. Богатырев
64'
60'
Желтая карточка
Г. Бурнаш
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Каркаев
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Бирюков
49'
Желтая карточка
Д. Иванов
46'
Замена
Р. Болов
️️️️
Н. Саталкин
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Трошечкин
5'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Курилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
19
Магомет Шаваев
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
88
Макоев
7
Соблиров
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
14
Каркаев
26
Богатырев
7
Крамаренко
33
Ахъядов
9
Гугуев
3-2-2-2-1
1
Саутин
93
Бурнаш
78
Курилов
15
Тихий
13
Иванов
71
Багаев
10
Лукьяновс
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
17
Бирюков
34
Дроздов
7
Балкаров
7
Балкаров
34
Дроздов
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Ахриев
7
Крамаренко
26
Богатырев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
26
Богатырев
14
Каркаев
21
Войнов
21
Войнов
14
Каркаев
10
Лукьяновс
4
Дранников
4
Дранников
10
Лукьяновс
78
Курилов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
78
Курилов
17
Бирюков
7
Козлов
7
Козлов
17
Бирюков
87
Саталкин
88
Болов
88
Болов
87
Саталкин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Факел
5
Владислав Семенов
ЛЗ
19
Магомет Шаваев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
5
Владислав Семенов
ЛЗ
19
Магомет Шаваев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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