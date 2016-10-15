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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Спартак-Нальчик
Химки - Спартак-Нальчик: обзор матча 15 октября 2016
Химки
15.10.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
51'
Я. Казаев
68'
Д. Сикорски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Спартак-Нальчик
88'
Желтая карточка
А. Богатырев
Замена
М. Гащенков
️️️️
Я. Казаев
77'
76'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
С. Крамаренко
72'
Замена
А. Марченко
️️️️
Н. Дроздов
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Г. Галешич
72'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Д. Сикорски
69'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сикорски
68'
67'
Желтая карточка
А. Дашаев
66'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Каркаев
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
51'
46'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
В. Семенов
Замена
М. Петрусев
️️️️
Д. Малания
46'
34'
Желтая карточка
В. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
88
Ивица Губерац
ОП
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
24
Горан Галешич
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
3-3-2-2
18
Исупов
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
27
Заика
88
Губерац
9
Лапин
4
Тюнин
53
Казаев
24
Галешич
33
Сикорски
4-1-4-1
1
Антипов
88
Макоев
3
Мурачев
4
Дашаев
5
Семенов
34
Дроздов
7
Крамаренко
26
Богатырев
17
Мухаммад
14
Каркаев
33
Ахъядов
20
Малания
8
Петрусев
8
Петрусев
20
Малания
33
Сикорски
9
Дворников
9
Дворников
33
Сикорски
24
Галешич
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
24
Галешич
53
Казаев
77
Гащенков
77
Гащенков
53
Казаев
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Ахриев
7
Крамаренко
34
Дроздов
48
Марченко
48
Марченко
34
Дроздов
5
Семенов
91
Кузнецов
91
Кузнецов
5
Семенов
14
Каркаев
21
Войнов
21
Войнов
14
Каркаев
Остались в запасе
Химки
Спартак-Нальчик
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
7
Азамат Балкаров
ЦП
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Химки - Спартак-Нальчик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Родина
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