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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Енисей
Спартак-Нальчик - Енисей: обзор матча 26 ноября 2016
Спартак-Нальчик
26.11.2016, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
81'
А. Ахъядов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Енисей
87'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Замена
М. Шаваев
️️️️
З. Макоев
86'
84'
Замена
С. Цуканов
️️️️
О. Ланин
ГОЛ! 1:0!
А. Ахъядов
81'
80'
Пенальти не реализован!
В. Камеш
Замена
Х. Ахриев
️️️️
С. Крамаренко
74'
Замена
В. Семенов
️️️️
Д. Войнов
69'
68'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Е. Иванов
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Н. Дроздов
68'
64'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
19
Магомет Шаваев
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-3-3-1
1
Антипов
88
Макоев
7
Соблиров
4
Дашаев
3
Мурачев
34
Дроздов
91
Кузнецов
7
Крамаренко
26
Богатырев
21
Войнов
33
Ахъядов
4-1-4-1
1
Опарин
4
Чичерин
23
Васильев
23
Чернов
35
Гультяев
64
Ланин
8
Иванов
33
Камеш
10
Алиев
14
Семакин
32
Козлов
88
Макоев
19
Шаваев
19
Шаваев
88
Макоев
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Ахриев
7
Крамаренко
21
Войнов
5
Семенов
5
Семенов
21
Войнов
34
Дроздов
17
Мухаммад
17
Мухаммад
34
Дроздов
64
Ланин
39
Цуканов
39
Цуканов
64
Ланин
8
Иванов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Иванов
32
Козлов
0
Малоян
0
Малоян
32
Козлов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Енисей
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
31
Милое Прекович
ВР
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
31
Милое Прекович
ВР
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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