Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Cибирь
Спартак-Нальчик - Cибирь: обзор матча 22 октября 2016
Спартак-Нальчик
22.10.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
19'
А. Дашаев
64'
М. Гугуев
81'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Cибирь
90'
Желтая карточка
Р. Беляев
Замена
А. Кузнецов
️️️️
С. Крамаренко
90'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Каркаев
86'
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Андреев
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Н. Дроздов
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Гугуев
64'
58'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Вотинов
Замена
А. Марченко
️️️️
А. Балкаров
56'
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
Н. Безлихотнов
37'
Желтая карточка
М. Плопа
37'
Замена
М. Мищенко
️️️️
Р. Магаль
Желтая карточка
М. Гугуев
33'
Желтая карточка
А. Соблиров
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Дашаев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
88
Макоев
3
Мурачев
4
Дашаев
7
Соблиров
34
Дроздов
14
Каркаев
7
Балкаров
7
Крамаренко
9
Гугуев
33
Ахъядов
3-4-2-1
22
Цыган
28
Магаль
80
Качан
3
Плопа
37
Чеботару
47
Глушков
8
Макаренко
5
Гладышев
90
Безлихотнов
77
Андреев
45
Вотинов
7
Балкаров
48
Марченко
48
Марченко
7
Балкаров
7
Крамаренко
91
Кузнецов
91
Кузнецов
7
Крамаренко
14
Каркаев
21
Войнов
21
Войнов
14
Каркаев
34
Дроздов
17
Мухаммад
17
Мухаммад
34
Дроздов
90
Безлихотнов
99
Азаров
99
Азаров
90
Безлихотнов
28
Магаль
29
Мищенко
29
Мищенко
28
Магаль
45
Вотинов
7
Беляев
7
Беляев
45
Вотинов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Cибирь
21
Хасан Ахриев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Cибирь
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+