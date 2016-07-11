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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 11 июля 2016
Спартак-Нальчик
11.07.2016, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Д. Войнов
90'
+1
Замена
А. Балкаров
️️️️
А. Богатырев
85'
83'
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Ильин
Замена
А. Каркаев
️️️️
Д. Войнов
75'
74'
Замена
В. Обухов
️️️️
М. Майрович
Замена
В. Семёнов
️️️️
З. Макоев
70'
64'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Н. Маляров
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Х. Ахриев
62'
31'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Н. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Азамат Балкаров
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
7
Соблиров
3
Мурачев
4
Дашаев
88
Макоев
34
Дроздов
21
Ахриев
26
Богатырев
21
Войнов
9
Бажев
9
Гугуев
3-2-2-2
99
Дюпин
25
Смирнов
5
Армаш
28
Байрыев
13
Марков
8
Бугаев
7
Маляров
34
Алейник
10
Майрович
98
Ильин
26
Богатырев
7
Балкаров
7
Балкаров
26
Богатырев
88
Макоев
75
Семёнов
75
Семёнов
88
Макоев
21
Ахриев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Войнов
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Войнов
13
Марков
31
Зотов
31
Зотов
13
Марков
98
Ильин
88
Хубулов
88
Хубулов
98
Ильин
7
Маляров
22
Завезен
22
Завезен
7
Маляров
10
Майрович
13
Обухов
13
Обухов
10
Майрович
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Кубань (ЛФЛ)
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Дмитрий Стажила
ВР
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Дмитрий Стажила
ВР
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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