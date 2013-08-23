Владимир Ридель - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ридель
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ридель
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2013
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Салют (Белгород)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|13.10.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Салют (Белгород)
|07.10.2013
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|01.10.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Салют (Белгород)
|16.09.2013
|1' -80'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Салют (Белгород)
|10.09.2013
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|42'
|05.09.2013
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Салют (Белгород)
|27'
|28.08.2013
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Салют (Белгород)
|23.08.2013
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|07.08.2013
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:3
|Салют (Белгород)
|46'
|02.08.2013
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|3:0
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2013
|79' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Салют (Белгород)
|18.07.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Салют (Белгород)