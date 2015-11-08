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Алан Муртазов - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1984 (41)
#7 | Полузащитник
174 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Локомотив
3 : 1
08.11.2015
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Витязь
2 : 1
01.11.2015
Локомотив
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Локомотив
1 : 1
25.10.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Авангард
1 : 2
18.10.2015
Локомотив
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Локомотив
3 : 0
11.10.2015
Зенит
1' - 82'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Тамбов
2 : 2
04.10.2015
Локомотив
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Локомотив
1 : 0
27.09.2015
Торпедо
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Рязань
2 : 0
19.09.2015
Локомотив
72' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Локомотив
1 : 0
14.09.2015
Орел
1' - 68'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Энергомаш
0 : 0
07.09.2015
Локомотив
80' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Металлург Л
0 : 0
31.08.2015
Локомотив
1' - 82'
79'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Локомотив
5 : 0
22.08.2015
Арсенал-2
1' - 75'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.08.2015
Локомотив
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Локомотив
1 : 2
11.08.2015
Витязь
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Калуга
1 : 1
03.08.2015
Локомотив
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Локомотив
0 : 0
28.07.2015
Авангард
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Чертаново
1 : 1
20.07.2015
Локомотив
1' - 84'
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