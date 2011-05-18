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    Николай Иванов - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Васильевич
    Фамилия Иванов
    Команда Витязь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:2 Шинник (Ярославль)
    01.09.2011 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    09.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    11.07.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    27.06.2011 42' -90' Оренбург (Оренбург) 2:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.06.2011 1' -73' Динамо Бр (Брянск) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    07.06.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 3:4 Енисей (Красноярск)
    04.06.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.05.2011 1' -83' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    18.05.2011 20' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1 Мордовия (Саранск)
    04.05.2011 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    28.04.2011 87' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1 Балтика (Калининград)
    25.04.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Торпедо (Москва)
    18.04.2011 1' -90' Химки (Химки) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    15.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    04.04.2011 90' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
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