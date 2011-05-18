Николай Иванов - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Николай
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|01.09.2011
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|09.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|11.07.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|27.06.2011
|42' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.06.2011
|1' -73'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.06.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|3:4
|Енисей (Красноярск)
|04.06.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.05.2011
|1' -83'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|18.05.2011
|20' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|04.05.2011
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|28.04.2011
|87' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|25.04.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|18.04.2011
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|15.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|04.04.2011
|90' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)