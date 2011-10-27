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Николай Иванов
Статистика
Николай Иванов - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1980 (46)
#6 | Защитник
186 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
01.09.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Черноморец
2 : 0
09.08.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Оренбург
0 : 1
11.07.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 3
27.06.2011
СКА-Хабаровск
42' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Динамо Бр
1 : 1
14.06.2011
Оренбург
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
3 : 4
07.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Оренбург
2 : 1
04.06.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо Вл
0 : 0
28.05.2011
Оренбург
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
1 : 1
18.05.2011
Мордовия
20' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 3
04.05.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Оренбург
1 : 1
25.04.2011
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
2 : 1
18.04.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
1 : 1
15.04.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 1
04.04.2011
Черноморец
90' - 90'
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