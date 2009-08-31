|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|29
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|53' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|73'
|01.11.2009
|88' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|25.10.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19'
|11.10.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|90'
|03.10.2009
|46' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|30.09.2009
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.09.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Чита (Чита)
|11.09.2009
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|08.09.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|31.08.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|28.08.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|06.08.2009
|46' -90'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.07.2009
|46' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|76'
|26.07.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Балтика (Калининград)
|27.06.2009
|1' -78'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Салют (Белгород)
|24.06.2009
|68' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)
|16.06.2009
|1' -74'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.06.2009
|81' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|83' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|02.06.2009
|90' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|25.05.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.05.2009
|75' -90'
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|14.05.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|03.05.2009
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|11.04.2009
|63' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|78'
|31.03.2009
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)