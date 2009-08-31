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    Мурат Емкужев - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мурат
    Отчество Мухамедович
    Фамилия Емкужев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 29 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 53' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1
    73'
    01.11.2009 88' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1
    25.10.2009 1' -90' Салют (Белгород) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    19'
    11.10.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Луч (Владивосток)
    90'
    03.10.2009 46' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    30.09.2009 1' -46' Сибирь (Новосибирск) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.09.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Чита (Чита)
    11.09.2009 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    08.09.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    31.08.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Анжи (Махачкала)
    28.08.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    06.08.2009 46' -90' Витязь (Подольск) 4:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.07.2009 46' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    76'
    26.07.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:3 Балтика (Калининград)
    27.06.2009 1' -78' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Салют (Белгород)
    24.06.2009 68' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Металлург Л (Липецк)
    16.06.2009 1' -74' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.06.2009 81' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 83' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    02.06.2009 90' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    25.05.2009 1' -90' Чита (Чита) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.05.2009 75' -90' 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    14.05.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    03.05.2009 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    11.04.2009 63' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    78'
    31.03.2009 46' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
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