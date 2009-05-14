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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Волга
Черноморец - Волга: обзор матча 14 мая 2009
Черноморец
14.05.2009, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Волга
Желтая карточка
Д. Полянин
Замена
А. Селин
️️️️
К. Кочубей
Замена
А. Зернов
️️️️
М. Семакин
Желтая карточка
Д. Айдов
Замена
Н. Иньяц
️️️️
М. Аристархов
Замена
А. Каркаев
️️️️
И. Бырлов
Замена
Д. Полянин
️️️️
А. Силютин
Желтая карточка
К. Саргсян
Замена
Д. Айдов
️️️️
О. Трифонов
Замена
А. Сторожук
️️️️
А. Едунов
Замена
К. Саргсян
️️️️
Н. Зайцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
14
Антон Сахаров
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
22
Андрей Силютин
ЦП
0
Никола Митрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
40
Максим Аристархов
ЦФ
Черноморец
14
Алим Каркаев
ЛП
2
Александр Сторожук
ЦП
0
Алексей Селин
ЦП
11
Карен Саргсян
ЦФ
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Ненад Иньяц
ЦФ
22
Александр Зернов
ЦФ
4-5-1
22
Кот
3
Емкужев
23
Калешин
3
Зайцев
3
Удалый
14
Сахаров
11
Едунов
0
Бурзиев
8
Кочубей
7
Бырлов
10
Каратляшев
4-3-1-1
15
Андреев
25
Буйволов
23
Могилевский
32
Трифонов
22
Силютин
0
Митрович
14
Семакин
17
Турсунов
40
Аристархов
11
Едунов
2
Сторожук
2
Сторожук
11
Едунов
3
Зайцев
11
Саргсян
11
Саргсян
3
Зайцев
8
Кочубей
0
Селин
0
Селин
8
Кочубей
7
Бырлов
14
Каркаев
14
Каркаев
7
Бырлов
40
Аристархов
0
Иньяц
0
Иньяц
40
Аристархов
14
Семакин
22
Зернов
22
Зернов
14
Семакин
32
Трифонов
4
Айдов
4
Айдов
32
Трифонов
22
Силютин
6
Полянин
6
Полянин
22
Силютин
Остались в запасе
Черноморец
Волга
Главный тренер
Николай Южанин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Статистика матча Черноморец - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
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