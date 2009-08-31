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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Анжи
Черноморец - Анжи: обзор матча 31 августа 2009
Черноморец
31.08.2009, понедельник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
28'
А. Архипов
9'
И. Удалый (АГ)
87'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Анжи
Замена
️️️️
М. Бакаев
ГОЛ! 1:2!
О. Марцваладзе
Замена
️️️️
Г. Ходжава
Желтая карточка
Е. Корнилов
Замена
️️️️
Ш. Бурзиев
Замена
️️️️
Э. Мамаев
Желтая карточка
Э. Мамаев
Замена
️️️️
А. Архипов
Замена
️️️️
Н. Жосан
Замена
️️️️
К. Кочубей
Замена
️️️️
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
Д. Цораев
Желтая карточка
Г. Ходжава
Желтая карточка
Ш. Бурзиев
ГОЛ! 1:1!
А. Архипов
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Удалый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
0
Виталий Ланько
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Антон Власов
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-2-1-3
16
Агапов
3
Емкужев
3
Корнилов
3
Удалый
19
Коваленко
8
Кочубей
0
Бурзиев
22
Шестаков
26
Архипов
10
Каратляшев
0
Ланько
4-1-3-2
31
Абаев
5
Власов
17
Мамаев
13
Тагирбеков
11
Аладашвили
88
Бакаев
6
Цораев
28
Ходжава
23
Жосан
20
Марцваладзе
0
Иашвили
Остались в запасе
Черноморец
Анжи
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Черноморец - Анжи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Центральный
Новости команд
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