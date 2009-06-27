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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Салют
Черноморец - Салют: обзор матча 27 июня 2009
Черноморец
27.06.2009, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 18 тур
1 : 1
Завершен
Салют
9'
Ж. Каратляшев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Салют
Желтая карточка
К. Кочубей
+2
Замена
️️️️
А. Пучков
Вторая желтая
М. Шевченко
Замена
️️️️
Е. Шелютов
Замена
️️️️
М. Емкужев
Замена
️️️️
Ш. Бурзиев
Замена
️️️️
Н. Марков
Желтая карточка
Ш. Бурзиев
Желтая карточка
М. Шевченко
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
И. Удалый
Красная карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
Ж. Каратляшев
Замена
️️️️
И. Ермаков
ГОЛ! 1:0!
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
А. Отюцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
4
Михаил Лунин
ЦЗ
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
14
Антон Сахаров
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
0
Игорь Ермаков
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3-2-4-1
22
Кот
3
Емкужев
23
Калешин
3
Удалый
4
Лунин
30
Пучков
14
Каркаев
8
Кочубей
14
Сахаров
0
Бурзиев
10
Каратляшев
3-5-1-1
16
Котов
13
Марков
4
Отюцкий
17
Старков
7
Шевченко
2
Сурнев
7
Бекетов
5
Кушов
21
Коробкин
0
Ермаков
0
Шелютов
Остались в запасе
Черноморец
Салют
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Черноморец - Салют
5
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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