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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Балтика
Черноморец - Балтика: обзор матча 26 июля 2009
Черноморец
26.07.2009, воскресенье, 19:30
Россия. Первый дивизион, 21 тур
0 : 3
Завершен
Балтика
10'
М. Трусевич
19'
Д. Голубов
24'
Д. Голубов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Балтика
Замена
️️️️
К. Саргсян
Замена
️️️️
А. Коломийченко
Замена
️️️️
К. Кочубей
Замена
️️️️
В. Окорочков
Замена
️️️️
А. Першин
Желтая карточка
А. Ревякин
Замена
️️️️
А. Джидич
Замена
️️️️
А. Коваленко
Желтая карточка
К. Саргсян
Замена
️️️️
Н. Бояринцев
Желтая карточка
Д. Голубов
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Голубов
19'
ГОЛ! 0:2!
Д. Голубов
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Трусевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Алексей Селин
ЦП
18
Николай Бояринцев
ЦФ
11
Карен Саргсян
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
27
Артем Першин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
3-2-3-2
16
Агапов
19
Коваленко
23
Калешин
3
Удалый
3
Емкужев
30
Пучков
14
Каркаев
0
Селин
8
Кочубей
11
Саргсян
18
Бояринцев
4-5-1
16
Барановский
13
Тимофеев
5
Крыштафович
25
Ревякин
85
Попов
15
Окорочков
27
Першин
0
Джидич
30
Трусевич
15
Коломийченко
85
Голубов
Остались в запасе
Черноморец
Балтика
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Черноморец - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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