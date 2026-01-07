Главная
Данте
Трансферы
Данте - трансферы
Завершил карьеру
18 октября 1983 (42)
#4 | Защитник
188 см | 87 кг
Бразилия | Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Ницца
Завершил
Завершил
23.08.16 / 01.07.26
Вольфсбург
Ницца
2,50 млн €
30.08.15 / 23.08.16
Бавария
Вольфсбург
4,50 млн €
01.07.12 / 30.08.15
Боруссия М
Бавария
4,70 млн €
01.01.09 / 01.07.12
Стандард
Боруссия М
2,50 млн €
01.01.07 / 01.01.09
Шарлеруа
Стандард
600 тыс €
01.07.06 / 01.01.07
Лилль
Шарлеруа
100 тыс €
23.01.06 / 30.06.06
Лилль
Шарлеруа
Аренда
31.01.04 / 01.07.06
Жувентуде
Лилль
?
