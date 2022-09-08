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    Данте - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Данте
    Фамилия Ботфим
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 87
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    8'
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    3'
    Статистика по турнирам
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