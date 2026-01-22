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Данте
Статистика
Данте - статистика
Завершил карьеру
18 октября 1983 (42)
#4 | Защитник
188 см | 87 кг
Бразилия | Бельгия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 7 тур
Ницца
3 : 1
22.01.2026
Гоу Эхед Иглс
76' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Порту
3 : 0
27.11.2025
Ницца
1' - 79'
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 2
24.09.2025
Рома
1' - 90'
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