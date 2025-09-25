Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Данте
Новости
Данте - новости
Завершил карьеру
18 октября 1983 (42)
#4 | Защитник
188 см | 87 кг
Бразилия | Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
30 мая
2
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига 1. «Ницца» сыграла вничью с «Монпелье», несмотря на удаление Данте на 35-й минуте
2022.03.12 21:08
2
Видео
Балотелли поссорился с братом после матча в FIFA и призвал друзей-футболистов поддержать его
2018.01.05 12:43
13
Данте: «Балотелли постоянно всем недоволен»
2017.12.29 06:42
1
Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком «Ниццы»
2016.12.16 09:08
6
Данте ждет проблем в матче с «ПСЖ»
2016.12.05 08:44
Данте: «Гвардиола недостаточно человечен»
2016.09.01 19:18
5
Данте – игрок «Ниццы»
2016.08.22 23:45
Данте объявил о переходе в «Ниццу»
2016.08.22 07:35
Данте сменит «Вольфсбург» на «Ниццу», где будет получать 5 миллионов
2016.08.16 20:08
Данте хочет получить немецкое гражданство
2016.07.08 07:43
Данте: «Шанс пройти «Реал» по-прежнему составляет два процента»
2016.04.07 07:02
4
Данте: «Шансы «Вольфсбурга» против «Реала» составляют не более двух процентов»
2016.04.05 20:37
Данте обещает попортить нервы «Баварии» в кубковом матче
2015.10.27 12:17
Спортивный директор «Боруссии» М: «Когда роль играют деньги, мы остаемся без шансов»
2015.09.01 13:20
2
Данте перешел в «Вольфсбург»
2015.08.31 19:01
«Бавария» объявила о переходе Данте в «Вольфсбург»
2015.08.30 14:55
2
Данте может перейти в «Лестер»
2015.08.30 09:41
«Вольфсбург» намерен приобрести Данте
2015.08.27 14:55
Данте может продолжить карьеру в «Байере»
2015.08.20 09:16
2
«Трабзонспор» сделает предложение по Данте
2015.07.22 09:19
5
Рибери и Роббен не едут с «Баварией» на сбор в Китай
2015.07.16 12:20
38
«Бавария» призвала Данте искать новую команду
2015.07.09 07:06
51
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+