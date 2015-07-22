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    «Трабзонспор» сделает предложение по Данте

    Турецкий «Трабзонспор» вознамерился пополнить свои ряды бразильским защитником немецкой «Баварии» Данте. Препятствием к трансферу могут послужить лихие финансовые аппетиты футболиста, который желает зарабатывать не меньше 5-и миллионов евро в год.
    Напомним, что ранее нынешний клуб игрока дал понять, что больше не нуждается в его услугах.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    22.07.2015 09:19
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    Комментарии (6)
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    Juvenale Kuk Saray St.
    1437546344
    поскорее бы слить его в другой клуб
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    Caesar555
    1437549956
    Пусть уходит.
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    Die Roten
    1437565855
    он точно не хочет уезжать из германии.
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    hotgun7
    1437570098
    Хороший защитник.
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    ologreds
    1694997570
    numo436346
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