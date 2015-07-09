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    «Бавария» призвала Данте искать новую команду

    Немецкая «Бавария» в лице главного тренера Хосепа Гвардиолы больше не рассчитывает на своего защитника Данте. Бразильцу уже намекнули, что ему следует искать новый клуб. Но сам футболист не намерен покидать Мюнхен, так как контракт действует еще два года и он с семьей чувствует себя прекрасно в нынешнем городе.

    В минувшем сезоне Бундеслиги Данте провел 27 игр.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 07:06
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    Комментарии (52)
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    Z v e r o b o y
    1436430893
    хорошо
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    Сливки общества
    1436433262
    Переходи в Мюнхен-1860 тогда. Город тот же.
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    weinmar
    1436434700
    Бонфим уже давно не уровень Баварии! Спасибо и прощай!
    Ответить
    Kwinto555
    1436439329
    Бавария уже не его уровня команда.
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    spartacus333
    1436440178
    давно пора было избавиться от этого недоучки.
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    Adler angriff
    1436442626
    Из-за откровенно донной защиты бавария с Пепом не может выиграть ЛЧ.
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    Die Roten
    1436445317
    а как же слова хосепы про 1000 данте?))
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    Bavaria_M
    1436447942
    хотелось бы услышать кое что другое. то когда же будут слова давай на выход пеп
    Ответить
    nahan
    1436451910
    Давай в Милан!
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    ologreds
    1694997646
    numo435174
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