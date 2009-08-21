|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.11.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:6
|Раменское (Раменское )
|31.10.2009
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|82'
|24.10.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|17.10.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|58'
|26.09.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|18.09.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|12.09.2009
|1' -81'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|39'
|29.08.2009
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.08.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.08.2009
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|08.08.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Химки (мол) (Химки)
|83'
|01.08.2009
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.07.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|17.07.2009
|1' -78'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.07.2009
|1' -69'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.06.2009
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)