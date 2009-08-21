Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Игнатов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Игнатов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 ноября 1989 (33 года)
    Рост 170
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 18 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    06.11.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:6 Раменское (Раменское )
    31.10.2009 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    82'
    24.10.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    17.10.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    58'
    26.09.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    18.09.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Академия Кубань (Краснодар)
    12.09.2009 1' -81' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    39'
    29.08.2009 46' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.08.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.08.2009 46' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    08.08.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Химки (мол) (Химки)
    83'
    01.08.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.07.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    17.07.2009 1' -78' Раменское (Раменское ) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.07.2009 1' -69' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    12.06.2009 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    • Читайте нас: 
    11