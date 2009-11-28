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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 28 ноября 2009
Ростов (мол)
28.11.2009, суббота, 14:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
2 : 3
Завершен
Амкар (мол)
36'
С. Чернышев
73'
И. Баннов
8'
В. Закоптелов
40'
Д. Лохонов
76'
В. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
️️️️
С. Чернышев
Замена
️️️️
И. Баннов
Желтая карточка
В. Шамара
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Гаглоев
ГОЛ! 2:2!
И. Баннов
Замена
️️️️
В. Закоптелов
Замена
️️️️
Д. Лохонов
Замена
️️️️
Э. Юнузович
Замена
️️️️
С. Синельников
Замена
️️️️
В. Лохонов
ГОЛ! 1:2!
Д. Лохонов
ГОЛ! 1:1!
С. Чернышев
ГОЛ! 0:1!
В. Закоптелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
11
Артем Семка
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
0
Дмитрий Лохонов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
0
Владислав Лохонов
ЦП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
3-3-3-1
16
Забуга
5
Баннов
12
Васильев
51
Шамара
5
Мироник
10
Матрахов
2
Лещиков
11
Семка
8
Чернышев
0
Игнатов
8
Сугак
4-1-4-1
44
Синельников
2
Макагонов
0
Лохонов
14
Епифанов
2
Морозов
5
Рябокобыленко
0
Лохонов
8
Закоптелов
27
Гаглоев
10
Секретов
86
Юнузович
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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