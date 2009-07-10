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    Алексей Сизинцев - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Сизинцев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1991 (31 год)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 13 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2009 1' -4' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:6 Раменское (Раменское )
    2' 4'
    24.10.2009 1' -69' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    17.10.2009 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.09.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.08.2009 87' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    08.08.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Химки (мол) (Химки)
    01.08.2009 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.07.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    17.07.2009 Был в запасе Раменское (Раменское ) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.07.2009 79' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    29.05.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    23.05.2009 46' -90' 1:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.05.2009 46' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.05.2009 26' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    10.04.2009 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.04.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    77'
    13.03.2009 1' -46' Амкар (мол) (Пермь) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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