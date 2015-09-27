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    Дамир Садиков - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Дамир
    Отчество Маратович
    Фамилия Садиков
    Команда Коломна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 1991 (31 год)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коломна 19 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 1' -90' Коломна (Коломна) 2:2 Спартак К (Кострома)
    08.11.2015 46' -90' Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    01.11.2015 1' -80' Химки (Химки) 1:1 Коломна (Коломна)
    26.10.2015 1' -88' Коломна (Коломна) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    21.10.2015 1' -81' Домодедово (Москва) 3:0 Коломна (Коломна)
    17.10.2015 1' -88' Коломна (Коломна) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    16' 27'
    11.10.2015 46' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 5:0 Коломна (Коломна)
    05.10.2015 56' -90' Коломна (Коломна) 1:3 Москва (Москва)
    01.10.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 2:0 Коломна (Коломна)
    27.09.2015 1' -70' Коломна (Коломна) 0:3 Псков-747 (Псков)
    21.09.2015 1' -84' Строгино (Москва) 2:0 Коломна (Коломна)
    15.09.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    01.09.2015 1' -61' Спартак К (Кострома) 3:0 Коломна (Коломна)
    25.08.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    18.08.2015 1' -84' Сочи (Сочи) 3:0 Коломна (Коломна)
    12.08.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 1:2 Химки (Химки)
    04.08.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 4:1 Коломна (Коломна)
    28.07.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 2:3 Домодедово (Москва)
    20.07.2015 1' -90' Волга (Тверь) 4:2 Коломна (Коломна)
    51'
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