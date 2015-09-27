Дамир Садиков - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Садиков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Садиков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|19
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|08.11.2015
|46' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|1' -80'
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|26.10.2015
|1' -88'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|21.10.2015
|1' -81'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|1' -88'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|16' 27'
|11.10.2015
|46' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|05.10.2015
|56' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|1' -70'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|21.09.2015
|1' -84'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|1' -61'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|25.08.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|1' -84'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|12.08.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|04.08.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|28.07.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)
|51'